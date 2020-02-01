Китайский вирус, бунт водителей скорой помощи и «девушка у витрины» – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

В последнюю неделю января на Урале произошла масса событий – некоторые из них были связаны с вспышкой коронавируса в Китае. Например, ученые и врачи предприняли новые меры защиты от вируса и предложили Поднебесной свой препарат. По причинам, далеким от мировой истерии вокруг эпидемии, водители скорой заявили, что 1 февраля они не выйдут в рейс. А профессор МГУ во время выступления в Ельцин-центре сравнила региональные власти с девушкой-шопоголиком из-за непреодолимого желания провести ненужную Универсиаду. Об этом и других событиях – в обзоре «Нового Дня».

Тема недели: коронавирус

Самой обсуждаемой темой на Урале и в мире остается вспышка нового штамма коронавируса в Китае. Из-за опасности распространения болезни российские туроператоры прекратили продажи билетов в Поднебесную – после того, как рекомендации дал Ростуризм. Сейчас на территорию КНР летают чартерные рейсы, чтобы вывозить туристов. В это время уральские фармацевты для борьбы с коронавирусом предложили Китаю препарат, который изготавливают в Свердловской области. Речь идет о «Триазавирине».

Были приняты дополнительные меры по проверке пассажиров на железнодорожном вокзале. «Завтра утром мы собираем всех руководителей, которые так или иначе связаны с КНР. В том числе – транспортников. Аэропорт, железнодорожный вокзал. Все оборудование, которое осталось после чемпионата мира по футболу, будем задействовать. Завтра будем включать тепловизоры на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге», – рассказал на совещании в уральском полпредстве заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В пятницу СМИ тиражировали информацию о том, что в Нижнем Тагиле в инфекционную больницу были доставлены девушки с температурой, недавно прибывшие из Китая. Но пресс-секретарь минздрава Свердловской области сообщил, что диагноз, поставленный им, не имеет никакого отношения к коронавирусу.

Скандал надели: бунт водителей скорой помощи

Во вторник разгорелся скандал между водителями скорой помощи и новым аутсорсером, который предложил шоферам оформиться в качестве самозанятых либо ИП, или же получать зарплату на уровне 2015-2016 годов. В ответ они заявили, что 1 февраля не выйдут на работу. После обнародования этой информации водителей вызвали в УФСБ, а прокуратура начала проверку.

Водители скорой отказались выходить в рейсы

В итоге наниматель, ООО «Феникс Логистика», пошел навстречу людям, и они передумали увольняться. Один из работников, Аркадий, сообщил на своей странице в социальной сети, что водителям предложили заключить «нормальные трудовые договоры с нормальным соцпакетом».

Видео недели: скандал в школе

Съемочная группа «Нового Дня» побывала школе № 142 в поселке Горный Щит. Мама двоих учеников этой школы Мария Носкова неоднократно жаловалась на то, что в школе антисанитария. Из-за ее постоянных жалоб на грязь, наличие крыс и плесени, детей стали гнобить и обвинять в крысятничестве, заявила она, и их пришлось перевести на домашнее обучение.

Роспотребнадзор подтвердил, что в ноябре 2019 года был выявлен факт наличия грызунов на территории учреждения, а также нарушения хранения пищевых продуктов и технологии их приготовления. Директор школы № 142 пояснила «Новому Дню», что детей женщины, которая пишет жалобы, никто не гнобит. Но между подростками действительно возникло недопонимание, которое связано якобы с тем, что у класса по инициативе Носковой заменили двух преподавателей.

Мать обвинила школу в травле ее детей

Фото недели: 15 лет со дня таинственной смерти Александра Хабарова

На этой неделе исполнилось ровно 15 лет со дня гибели в СИЗО легендарного лидера ОПС «Уралмаш» Александра Хабарова. «Новый День» побывал на его могиле на Северном кладбище, где в это время были мать и вдова погибшего.

Цитата недели: «Власти региона – как девушка перед витриной»

В Ельцин-центре выступила профессор МГУ Наталья Зубаревич с лекцией об экономике региона. Экономист рассказала, почему власти настаивают на мегапроектах типа «Экспо» или Универсиады. Также она объяснила, почему подготовка к последнему событию для может выйти боком, приведя в пример Красноярск. «Вот вам захотелось тряпочку, потому что она вам вот прямо сейчас нужна. Сегодня. Даже если завтра скажете: «Какого черта я ее взял?» Власти региона внезапны – как девушка перед витриной магазина, которая надеется, что потом родители подкинут. И вот Красноярску мама, то есть федеральный бюджет, – подкинула мало. Красноярск думал, что будет, как в Казани, потому что там получилось хорошо. Но где Татарстан – и где Красноярск. У вас, скорее, будет ближе к Красноярску», – заявила она.

Екатеринбург, служба информации

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