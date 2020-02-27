Омбудсмен предложила закрепить в Конституции понятие «правозащитное движение»

Частью гражданского общества являются не только НКО и волонтерские организации, но и правозащитники. Об этом заявила вчера на встрече президента Владимира Путина с рабочей группой по разработке поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова, свердловский омбудсмен.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, Татьяна Мерзлякова, обращаясь к главе государства, отметила: «Мне кажется, мы уже выросли до такого состояния, когда мы должны писать не только о поддержке некоммерческих организаций, волонтерства и добровольчества, но и о содействии развитию гражданского общества». Она подчеркнула, что когда писали первую Конституцию, даже было немыслимо, в какой степени разовьется гражданское общество, но сегодня оно существует. «И мне кажется, мы должны это зафиксировать обязательно – «содействие развитию гражданского общества». Я подавала такую поправочку, пока ее как-то не учли», – отметила Мерзлякова и попросила Путина высказать свое мнение.

Президент ответил, что он исходит из того, что волонтерское движение и НКО и так далее – это и есть часть гражданского общества. «Вы полагаете, что этого недостаточно? Нужно прямо упомянуть про это?» – спросил президент.

«Правозащитное движение, адвокатская деятельность, Союз журналистов, все остальное…», – начала Мерзлякова.

«Понятно, то есть гражданское общество – более широкое понятие. Давайте посмотрим, я согласен», – резюмировал Путин.

Напомним, вчера во время встречи Владимира Путина с рабочей группой прозвучала информация, что общее количество поступивших предложений по поправкам в Конституцию – более 900. Срок их приема продлен до 2 марта. Кроме того, замглавы рабочей группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил журналистам, что президент согласовал 22 апреля как дату всероссийского голосования.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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