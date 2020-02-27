Апелляцию на арест гендиректора «Титановой долины» рассмотрят завтра

В пятницу, 28 февраля, в Свердловском областном суде будут рассмотрены апелляционные жалобы на арест гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, апелляцию Кызласова рассмотрит в 09:30 в зале № 7А судья Ольга Дыбкова, Шилиманова – в 10:30 в зале № 6А судья Елена Ишкина.

Напомним, Кызласову предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в особо крупном размере, Шилиманову – в посредничестве во взяточничестве. Их задержали 17 февраля в кафе БЦ «Высоцкий», а уже 19 февраля отправили под арест до 17 апреля.

Между тем свердловские областные власти уверяют, что на работе самой «Титановой долины» уголовное дело гендиректора никак не скажется. Вчера на пресс-конференции и.о. губернатора Сергей Бидонько назвал ситуацию «резонансной и неприятной», но оговорился, что чиновники «знают об этом не сильно больше вашего» (имея в виду представителей СМИ). В то же время он заявил, что «Титановая долина» продолжает работать, есть человек, который исполняет обязанности гендиректора и решает все необходимые задачи. Что касается арестованного топ-менеджера, то Бидонько сказал, что следственные действия идут, а степень вины Кызласова определит суд.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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