«Информационная кампания провалена», – в думе Екатеринбурга обсудили профилактику заболевания коронавирусом

В гордуме Екатеринбурга сегодня прошел информационный час, посвященный профилактике коронавирусной инфекции в уральской столице. Депутаты вызвали начальника горздрава Дениса Демидова и руководителя Екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елену Потапкину и в течение двух часов расспрашивали их, как спастись от Covid-19 и что делать гражданам, приехавших из очагов заражения в Европе.

На сегодняшний день в 40-й больнице Екатеринбурга под наблюдением находятся 49 человек с подозрением на коронавирус. Четверо из них контактировали с заболевшими, остальные вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, сообщил Денис Демидов. Он подчеркнул, что пациенты не имеют признаков заболевания.

Елена Потапкина добавила, что сейчас врачи обследуют всех граждан, которые вернулись из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, даже если они здоровы. Список стран может быть расширен, если появятся новые вспышки. В остальных случаях Роспотребнадзор берет анализы только у тех, кто контактировал с больным, почувствовал недомогание после приезда, и у заболевших пневмонией.

Депутаты поинтересовались, можно ли сдать в лабораторию ведомства платный анализ на коронавирус. Получив отрицательный ответ, народные избранники возмутились: «А если человек хочет проверить себя?» Также не все в думе оказались осведомлены о том, что такое домашний карантин.

«Мой сын сейчас находится в Германии. Когда он прилетит, что мне нужно делать? Куда его изолировать?» – без иронии спросил Виктор Сомиков.

Владимир Крицкий потребовал от специалистов составить памятку с телефонами и адресами, куда нужно направлять прибывших из-за границы. Константин Киселев заявил, что горячие линии Минздрава и Роспотребнадзора не дают внятных ответов на вопросы горожан, а сайт РПН к тому же еще и постоянно падает.

Депутаты обратили внимание еще на одну проблему – в Екатеринбурге образовался острый дефицит медицинских масок. Вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов сообщил, что сейчас этот вопрос решается на областном уровне. «Все мощности по производству масок в Свердловской области сейчас перегружены и работают в круглосуточном режиме. Но маски раскупаются с такой скоростью, что сейчас действительно сложно их найти. Контакт с производителем у нас налажен, я думаю, в ближайшее время дефицита уже не будет», – сообщил чиновник.

Крицкий, управляющий строительной компанией, спросил, можно ли вместо масок использовать респираторы. «Да, они тоже могут защитить от вируса», – утвердительно кивнула головой Елена Потапкина.

Народные избранники также задавали вопросы о способах заражения коронавирусом. «Хотелось бы знать, может ли вирус передаваться через вентиляцию?» – спросила Елена Дерягина. «Только если больной человек будет плеваться вам через вентиляционную решетку», – попытался успокоить ее Сомиков.

Тогда Дерягина попросила назвать лекарства, которыми можно лечить коронавирус. Денис Демидов сообщил, что Минздрав РФ официально утвердил три препарата, один из них «Интерферон Бета». «Но с целью профилактики их принимать нельзя, потому что эти препараты токсичны», – предупредил Баранов.

Григорий Вихарев попросил медиков раскрыть, как действует новый вирус на разные возрастные группы. «Как и при заболевании гриппом, самые уязвимые – это люди старше 65 лет», – ответил Демидов. Но депутат как-то слабо в это поверил, и попросил дать ему точные данные.

«Эта инфекция – практически вирус гриппа. Да, он контактный. Но был известен с 60-х годов. Ничего выдающегося в коронавирусе нет. Мы знаем, что это циклическое заболевание, и, как мы видим на примере Китая, оно скоро пойдет на спад», – отметил Дмитрий Баранов.

Тем не менее, депутаты остались недовольны общением со специалистами. Они заявили, что ведомства проваливают информационную работу с населением, поэтому необходимо подключение PR-блока мэрии. По мнению народных избранников, сотрудники мэрии должны личным примером показывать, что нужно носить маски, а также заниматься пропагандой мытья рук и ограничения социальных контактов. При этом сами депутаты пришли сегодня в думу без масок, отмечает корреспондент РИА «Новый День».

«Я вчера на расширенном заседании у главы города говорил: давайте начнем с себя. И вот сегодня уже на входе у всех проверяли температуру и давали антисептик. Но этих мер недостаточно. В администрацию города ежедневно посещают даже не сотни, а тысячи людей», – заявил председатель думы Игорь Володин. При этом он добавил, что сами депутаты готовы идти на дополнительные санитарные меры, но не уточнил, какие.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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