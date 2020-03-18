Элла Памфилова: всенародное голосование может быть перенесено из-за коронавируса

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию может состояться не 22 апреля, а позже, если ситуация с коронавирусом будет развиваться неблагоприятно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом глава ЦИК заявила в начале сегодняшнего заседания. «Как вы знаете, вчера президент подписал указ, где назначена дата – 22 апреля. Потом я с ним встретилась, и сам президент это сказал, и я хотела бы еще раз подчеркнуть: пожалуйста, не забывайте! Наш главный приоритет – это здоровье, безопасность наших людей. Президент не мог подписать указ без даты, иначе у нас не было бы оснований заниматься той работой по подготовке, которой мы занимаемся. Но это не значит, что голосование безусловно пройдет 22 апреля», – сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что если ситуация к 22 апреля будет такова, что для здоровья и безопасности граждан проведение всенародного голосования будет недопустимо, оно может быть перенесено.

Также глава ЦИК сообщила, что до начала сегодняшнего заседания встречалась с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, и отметила: «Предупрежденный – вооружен, вы можете сравнить число заболевших у нас с тем, что творится в ряде других стран».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

УрФУ все-таки переходит на дистанционное обучение. / Полиция поймала первоуральца, который зарезал жену около суда. / Коронавирус может жить в воздухе несколько часов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»