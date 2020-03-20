Голосование по Конституции в условиях карантина может распечатать резервный фонд Екатеринбурга

Первый зам руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев сегодня провел инструктаж по агитации за поправки в Конституцию РФ среди депутатов гордумы Екатеринбурга. День голосования назначен на 22 апреля, и пока власти не намерены менять дату, несмотря на пандемию коронавируса по всему миру.

Как заявил в думе Вадим Дубичев, вносимые изменения в основной закон страны фиксируют «путинский тип государства». Поэтому перед депутатами стоит задача донести до избирателей ключевые моменты поправок – это защита национальных интересов России, социальный характер государства, продвижение традиционных морально-нравственных ценностей.

Так, говоря о поправке, которая утверждает институт брака как союз мужчины и женщины, Дубичев заявил следующее: «Сейчас мир затравлен либеральной идеологией. На Западе политические лидеры понимают, что такое нормальная семья, но они боятся поднять руку и сказать вслух то, как они привыкли жить. А Россия сказала об этом максимально громко, внеся в Конституцию такую строчку. Мы стали лидерами в отстаивании христианских, мусульманских, иудейских ценностей в понимании семьи».

Нашумевшую поправку об упоминании Бога в Конституции областной чиновник представил так: «У нас же есть в гимне строка «хранимая Богом родная страна». Наши предки верили в Бога, что является чистой правдой, и мы тоже верим в Бога, каждый в рамках своей конфессии».

Отдельно Вадим Дубичев рассказал, как депутаты должны объяснять избирателем скандальное обнуление президентских сроков. «Во-первых, это юридическое право, а не обязанность. Во-вторых, последний период правления президента, не только в России, но и в других странах, характеризуется ослаблением контроля над ситуацией. Есть такой феномен «хромой утки» в политическом процессе. Одной только поправкой мы полностью переформатируем статус Владимира Владимировича Путина из хромой утки в полноценного, мощного национального лидера, который как минимум до конца своего срока отрабатывает в сильной позиции, не давая возможности расшатать ситуацию в стране», – пояснил представитель губернатора.

Впрочем, после доклада выяснилось, что екатеринбургских депутатов больше беспокоит организация голосования во время карантина по коронавирусу, чем сами поправки. Депутат Галина Арбузова, работающая директором школы № 67, указала, что значительная часть участковых комиссий располагается в школах. «Сейчас нет масок, тепловизоров, даже антисептиков для рук. Каким образом соблюдать рекомендации по карантину? В школах надо все обрабатывать и дезинфицировать. Должны быть какие-то дополнительные финансы на это, но их нет. Как выживать?» – потребовала она объяснений.

Дубичев нехотя ответил, что деньги на дезинфекцию будут выделены. «Давайте эмоции умерим. Федеральная и региональная власть понимает эти риски. Если будут более жесткие меры по карантину, то дату голосования перенесем», – заявил он. Уже после заседания Арбузова возмутилась, что власти заранее не предусмотрели дефицит масок и антисептиков в условиях пандемии.

Руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров пояснил «Новому Дню», что вопрос о дополнительном финансировании сейчас прорабатывается совместно с департаментом экономики. По его словам, сначала нужно снять ограничения по закупкам, чтобы была возможность максимально быстро купить медицинские средства в достаточном объеме.

«Еще в прошлые выходные цена на тепловизоры выросла до 2 тысяч рублей. Мы деньги все равно изыщем. Но когда-нибудь вирус пройдет, а прокуратура потом с нас спросит, правильно ли мы потратили деньги. Так что сейчас обсуждаем, как все сделать законно», – прокомментировал он.

На вопрос, из каких источников будет идти финансирование на массовую дезинфекцию школ, Захаров ответил, что деньги пойдут из резервного фонда администрации Екатеринбурга. Правда, для этого в городе должен быть введен режим чрезвычайной ситуации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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