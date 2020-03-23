Избирком зовет поддержать поправки в Конституцию, но не говорит о дате

В Свердловской области уже начали готовиться к всероссийскому голосованию по правкам в Конституцию, но осторожно: не исключена смена даты.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в облизбиркоме, в регионе уже начали размещать билборды и ролики на мультимедийных экранах, но пока без указания даты голосования. Печатная продукция еще не изготовлена. Тем не менее в ИКСО опровергли предположение, что «сверху» пришло распоряжение приостановить подготовку к голосованию.

Напомним, на прошлой неделе председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что дата голосования может быть перенесена с 22 апреля на более поздний срок. Это связано с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Об этом глава ЦИК заявила в начале заседания 18 марта. «Как вы знаете, вчера президент подписал указ, где назначена дата – 22 апреля. Потом я с ним встретилась, и сам президент это сказал, и я хотела бы еще раз подчеркнуть: пожалуйста, не забывайте! Наш главный приоритет – это здоровье, безопасность наших людей. Президент не мог подписать указ без даты, иначе у нас не было бы оснований заниматься той работой по подготовке, которой мы занимаемся. Но это не значит, что голосование безусловно пройдет 22 апреля», – сказала Памфилова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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