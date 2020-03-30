Патрулирование, сирены и разъяснительные беседы – как в Свердловской области борются с коронавирусом

В Свердловской области началась неделя, объявленная нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса. Корреспонденты «Нового Дня» связались с представителями разных городов региона, чтобы узнать, как местные власти обеспечивают безопасность своих жителей.

Например, директор Белоярской АЭС Иван Сидоров (Заречный) обратился к населению с особым заявлением: «Как вы знаете, вчера в Заречном был зафиксирован случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заболела жена одного из сотрудников Белоярской АЭС. В настоящее время она находится на излечении в клинической больнице № 40 города Екатеринбурга. К сожалению, сегодня подтвердился коронавирус и у ее мужа. Он сейчас также направлен на лечение в Екатеринбург. Все контактировавшие с заболевшими сейчас находятся на самоизоляции, включая медицинский персонал, у всех завтра будут взяты анализы. С целью предупреждения распространения инфекции оперативный персонал блочных щитов Белоярской АЭС был переведен в профилакторий. Там сотрудники, отвечающие за управление энергоблоками, будут проживать между рабочими сменами. В профилактории организовано круглосуточное медицинское наблюдение и постоянная дезинфекция помещений. Станция продолжает работать в нормальном штатном режиме. Основной персонал АЭС находится дома до конца следующей недели».

Глава Верхотурья Алексей Лиханов рассказал «Новому Дню»: «Конечно, исполняем все рекомендации. Пожилых людей, которых увидят на улице, просят разойтись по домам. Гуляющих компаний у нас и раньше было немного, а сейчас стало еще меньше. Мы объясняем людям серьезность ситуации, и они понимают. Все достаточно ответственно подходят к своему здоровью, все понимают ситуацию. Предприниматели мне лично много звонят, можно ли им торговать. Объясняю, что есть список необходимых товаров. Относятся с пониманием. Случаев заболевания в городе нет».

Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов также сообщил, что указы президента и губернатора выполняется в полном объеме. «Но есть нерадивые предприниматели на территории села Косулино, которые продолжают вести торговлю. С ними будем разбираться, – заявил он. – Завтра по этому поводу состоится совещание с правоохранительными органами и будет организован комиссионный выезд в село. Сегодня к нам также пришел новый перечень товаров первой необходимости. Теперь под закрытие попадают все строительные магазины – постановление об этом уже готовится. Но в целом предприниматели с пониманием отнеслись к этим мерам. Что касается жителей. Да, есть и такие, кто выходит на улицу гулять, уезжает на шашлыки, развлекается. У нас с завтрашнего дня будет организовано патрулирование, дружинники будут вести разъяснительные беседы с теми, кто гуляет. Посмотрим, может быть и оградительную ленту будем ставить в общественных местах. Для патрулирования будут задействованы ППС, дружинники и волонтеры. Сейчас все это координируем. Кроме того, сегодня будут подключены сигнальные сирены с оповещением, что нужно оставаться дома во время карантина. Они охватят 20 населенных пунктов».

Журналист из Березовского Сергей Стуков сообщил, что в городе сигнальными лентами закрывают все общественные пространства – парки, скверы, даже тропу здоровья протяженностью 5 км. Управляющие компании закрывают детские и спортивные площадки.

Глава Асбеста Наталья Тихонова рассказала, что в целом ситуация в городе спокойная. «Все жители хорошо среагировали на объявленный карантин. На улицах стало заметно меньше людей и машин. В Асбесте сформированы волонтерские отряды, работает горячая линия, вся необходимая информация появляется на официальных сайтах и в соцсетях. Фактически, в субботу закрылись все магазины, кафе, развлекательные центры. Хочу отметить, что малый и средний бизнес в городе, а это более тысячи предпринимателей, объединились и проявили сознательность. Роспотребнадзор выявил только 4 случая нарушения санитарно-эпидемиологических предписаний, они будут рассматриваться в административном порядке».

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов заявил, что не будет давать комментарии, так как «СМИ раздувают панику, а люди и так сейчас находятся в критической ситуации».

Депутат областного заксобрания от Нижнего Тагила, врач по образованию Вячеслав Погудин рассказал «Новому Дню», что в пятницу в администрации города прошло совещание по недопущению распространения коронавирусной инфекции. «Что касается ограничения массовых собраний граждан в общественных местах, то, насколько мне известно, все требования указа губернатора неукоснительно соблюдаются. За этим наблюдают сотрудники силового блока, органы внутренних дел, подразделения по делам несовершеннолетних. Заболевших в городе, слава богу, нет», – рассказал он.

Свердловская область, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Свердловская область. Другие новости 30.03.20

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