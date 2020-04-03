Набиуллина дала совет людям, у которых нет денег, как пережить кризис

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как быть людям, у которых нет накоплений, чтобы пережить кризис.

Сегодня на пресс-конференции у главы мегарегулятора поинтересовались, верна ли статистика банка, который сообщил: шестьдесят и более процентов россиян не имеют никаких сбережений, чтобы пережить кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, обвала мировых котировок нефти, роста цен на валюту и других негативных экономических факторов.

«Действительно, статистика по вопросу о том, какая доля граждан имеет накопления или нет, – приблизительно такие данные и есть, это опросные данные, с ними сложно спорить. У многих людей небольшие накопления. У всех разные ситуации с накоплениями. Совет: не надо поддаваться эмоциональным импульсам, надо подходить взвешенно к потреблению. И мы, и правительство принимаем меры, чтобы помочь гражданам прожить этот период более спокойно и вернуться в нормальное русло жизни», – предложила Набиуллина.

Ей также задали вопрос, что делать людям, которые накопили крупную сумму денег и боятся ее потерять – стоит ли вкладывать в покупку недвижимости или распорядится иным образом? На это глава ЦБ ответила, что деньги пока не обесцениваются, а банковские ставки остаются прежними.

«Центральный банк делает все, чтобы сбережения не обесценились. Куда вкладывать, люди должны выбирать сами. Но мы видим, что депозиты остаются достаточно привлекательным способом вложения», – заключила Набиуллина.

Москва, Екатеринбург, Светлана Загороднева

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