У россиян нет денег, чтобы пережить этот кризис

Шестьдесят и более процентов россиян не имеют никаких сбережений, чтобы пережить кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, отвела мировых котировок нефти, роста цен на валюту и других негативных экономических факторов. Как сообщает РБК, такие неутешительные данные показал опрос, проведенный по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». исходя из опроса граждан, те, у кого есть накопления, в случае потери работы могут полностью истратить их уже за полгода.

Еще один опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ в 50 российских регионах, показал, что сбережений россиянам, потерявшим работу, хватит в среднем на 63 дня. До полугода на свои накопления сможет прожить лишь каждый десятый, и столько же – больше года, сообщает «Бизнес ФМ».

Еще сложнее ситуация на селе. Там накопления есть только у 47% жителей. Но этих денег им хватит менее, чем на месяц.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

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