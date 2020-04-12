С понедельника будут работать салоны сотовой связи и магазины для садоводов – новый указ губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, расширяющий список организаций, которым можно функционировать во время режима самоизоляции. Он вступит в силу 13 апреля, в понедельник.

Теперь полноценно смогут функционировать автосалоны и магазины запчастей, торговые точки, реализующие электрооборудование и комплектующие к нему, магазины цифровой электроники и сотовой связи, а также оптики. В список попали и те, кто занимаются продажей семян и другими товарами для садоводов.

Напомним, сам режим самоизоляции действует в регионе до 20 апреля. До окончания ограничений на улицу нельзя выходить без уважительной причины. В противном случае на гражданина будет составлен протокол, его направят в суд, где будет принято решение о привлечении к административной ответственности.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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