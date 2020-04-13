Голикова об окончании карантина в России: «Дата, которую выбрал Путин, неслучайна»

Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечая на вопрос о том, когда в стране могут быть сняты ограничительные меры, объяснила, что 30 апреля – «дата, которую выбрал президент, неслучайна». «Он общался и с эпидемиологами, и с врачами, ему регулярно докладывается общая ситуация не только в России, но и в мире, мы общаемся, он следит детально и подробно за этой ситуацией. Мы для себя 30 апреля определили, потому что нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней», – сказала она в интервью «России-24».

По ее словам, первый цикл закончится в ближайшие дни. «Где-то к 14-16 апреля заканчивается тот самый первый цикл. И мы очень хотим посмотреть, какой эффект дает социальное разобщение, если оно классически соблюдается. Почему я так говорю? Потому что – трудно, трудно сидеть дома, наверно, мы привыкаем друг к другу, хочется друг от друга отдохнуть, мы переделали все домашние дела, хочется простора, и угрозы вроде нет. Но это в какой-то части иллюзия – выйдя, можно реально заболеть. Важно выдержать, соблюсти. Мы пока растем, хотели бы выйти на плато. Эти дни – 14-16 апреля – могут стать для нас критерием, выходим мы на плато или будем подрастать. Мы находимся в поиске хрупкого компромисса между ограничительными мерами и мерами для работы экономики», – добавила Голикова.

При этом она не стала говорить, что будет, если Россия все же выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом в эти дни и как долго может продлиться период, когда цифры по новым случаям будут примерно одинаковы.

Москва, Екатерина Норсеева

Москва. Другие новости 13.04.20

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