Роспотребнадзор готовит предписания, чтоб богослужения на Пасху проходили дистанционно

Роспотребнадзор готовит предписания для служителей РПЦ, чтобы службы на Пасху проводились дистанционно. «Нужно минимизировать контакты», – пояснил позицию главный санитарный врач области Дмитрий Козловских.

«Мы подготовили и сегодня разошлем предписания о том, чтоб максимально проводить эти мероприятия дистанционно. Общие правила такие – нужно минимизировать контакты, идет распространение внутри страны и каждый человек может быть опасен. Риски очень высокие», – заявил сегодня на брифинге оперштаба Дмитрий Козловских, отвечая на вопрос про богослужения в храмах Свердловской области.

Пасху православные будут отмечать 19 апреля, в ближайшее воскресенье. Ранее РПЦ сообщала, что не планирует отменять богослужения в храмах Свердловской области, ссылаясь на то, что служители и прихожане соблюдают все меры предосторожности – ходят в масках, обрабатывают руки антисептиком и стоят на расстоянии полутора метров друг от друга.

Напомним, в минувшие выходные прошло Вербное воскресенье. И многие православные отправились на службы в храмы. С критикой по этому поводу выступил в своем инстаграме губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Сегодня Вербное воскресенье – праздник, который много значит для всех православных. Впереди Пасха, ещё более значимый день. У меня только один вопрос: неужели собственное здоровье и здоровье ваших близких значит для вас меньше?» – спрашивает губернатор, демонстрируя фотографию храма целителя Пантелеймона на улице Лучевой в Екатеринбурге. Как видно на снимке, в церкви полно народа, что делает невозможным социальное дистанцирование. Далее губернатор довольно эмоционально описывает мучения больных Covid-19, напоминает, что молиться можно и дома, к чему призвал и патриарх Всея Руси Кирилл. «Помните, что Бог – в первую очередь в вашем сердце и в душе. Берегите себя», – призвал губернатор.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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