Особая группа по безопасному празднованию Пасхи заработает уже завтра

Уже завтра в Свердловской области заработает особая межведомственная группа, задача которой – максимально обезопасить православных христиан от заражения коронавирусом по время празднования Пасхи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге по итогам оперативного штаба по предупреждению распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) замгубернатора Павел Креков.

«Я бы хотел, чтобы нас понимали, – заявил Креков. – Я себя тоже отношу к людям воцерковленным, но сегодня нам всем надо проявить гражданскую сознательность. Мы бы хотели, что люди не подвергали себя дополнительным рискам, особенно пожилые люди». Он отметил, что в той же Италии многие люди, особенно пожилые, заразились именно в культовых сооружениях, священнослужители тоже находятся в группе риска. «Думаю, с нами согласятся и священнослужители, и иерархи, и прихожане: главное – чтобы люди не пострадали».

Напомним, ранее сегодня на совещании у полпреда президента России в УрФО Николая Цуканова обсуждали, как быть с предстоящей Пасхой. Полпред обратил внимание на организацию четкой и слаженной работы региональной власти, правоохранительных и надзорных органов, общественных институтов во время проведения предстоящих религиозных праздников. «Участники совещания поддержали предложение заместителя губернатора Свердловской области Сергея Бидонько о необходимости проведения совместно с Ростелекомом видеотрансляции церковных богослужений для жителей регионов Уральского федерального округа. По итогам совещания даны соответствующие поручения», – сообщили в пресс-службе полпредства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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