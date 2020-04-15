Креков: никто не собирается штрафовать и задерживать людей у церквей

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков объяснил, как власти будут следить за самоизоляцией верующих на Пасху.

«Повторю то, что вчера говорил: у нас нет задачи людей задерживать, штрафовать и так далее. Наша задача – объяснить, помочь. Сегодня уже начала работать группа совместно с епархией. Мы окажем содействие в трансляции, в средствах защиты, если будет необходимость – в обследовании священнослужителей. Но мы призываем – именно в такой формулировке – призываем остаться молиться дома», – прокомментировал чиновник. Он отметил, что власти будут убеждать людей не ходить в церковь и отметить Пасху дома. Так же и с кладбищами. «Никого никто не собирается арестовывать, разгонять», – еще раз акцентировал Креков.

Сегодня Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил православных в Свердловской области соблюдать предписание Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и смотреть праздничные пасхальные богослужения по онлайн-трансляции. Отметим, за минувшие выходные в регионе составили почти 300 материалов на людей, которые вышли из дома на прогулку. Им грозят штрафы.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 15.04.20

«Уктусский стрелок» признан психически вменяемым. / На этой неделе «Уральские авиалинии» вывезут из Бангкока 200 свердловчан. / ХК «Автомобилист» представил новый тренерский штаб. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»