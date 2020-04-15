Возвращающихся из-за рубежа в Свердловскую область не будут отправлять в обсервации

Пассажиров рейсов, которые прибывают из-за рубежа в Свердловскую область, не будут массово отправлять в обсерваторы.

«Федеральным центром тактика определена следующая. Борты формируются с учетом территориального признака, те, кто прилетят к нам, это будут в основном жители Екатеринбурга, близлежащих областей. Наша задача максимально сделать так, чтобы они, соблюдая все нормы безопасности, были доставлены по месту своего жительства, им будут вручены соответствующие предписания, чтобы они находились в домашней изоляции. В тех случаях, если издалека или дома не могут режим изоляции соблюдать, например, живут в коммунальной квартире, мы обеспечим условия обсервации, мы такое сделали для нескольких прилетевших за последние дни на базе верхнепышминской больницы», – рассказал сегодня на брифинге замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Он отметил, что недавно в регион вернулись спортсмены, бывшие на тренировке в Киргизии, 35 человек, некоторые туристы. В обсервацию массово их не отправляли и в дальнейшем всех будут направлять преимущественно по домам.

Напомним, авиакомпания «Уральские авиалинии» вывезет из Бангкока 200 жителей Екатеринбурга и Свердловской области, которые раньше не смогли вернуться в страну из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Вылет рейса U6-3782 по маршруту Бангкок – Екатеринбург запланирован в субботу, 18 апреля, в 15:40, прибытие в Екатеринбург ожидается в воскресенье, 19 апреля, в 00:55 по местному времени.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 15.04.20

В столице запретили каршеринг. Автомобили отправляют в регионы (ФОТО, ВИДЕО). / Креков: никто не собирается штрафовать и задерживать людей у церквей. / «Уктусский стрелок» признан психически вменяемым. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»