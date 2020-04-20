Высокинский собирает главврачей на срочное совещание по ситуации в ЦГКБ № 1

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о том, что сегодня вечером проведет экстренное совещание с главврачами медучреждений города. Это связано с ситуацией в ЦГКБ № 1, где заболевший сотрудник стал источником коронавируса, в результате чего заразились 78 пациентов и сотрудников медучреждения. «Документы направлены во все надзорные инстанции, будет приниматься процессуальное решение. С этим случаем будем однозначно разбираться. И делать так, чтобы подобное больше не повторилось. Есть ощущение, что этот случай стал следствием самоуспокоения врачей. С этим будем бороться жестко», – сказал мэр.

По его словам, врачи должны соблюдать «элементарные вещи». «Есть указания минздрава и горздрава – и по маршрутизации, и по поведению, и по контролю работников, кто приходит на работу», – подчеркнул он.

По словам Высокинского, сейчас идут проверки. «Проводится анализ, эпидемиологическое расследование, кто, с кем и как общался, максимально быстро обозначить круг общения, чтобы все эти возможные пути перекрыть», – добавил глава.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев также заявил о дополнительных мерах защиты, «чтобы предотвратить подобные случаи в будущем». «Планируется, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга, которые будут открыты специально для них. Такое решение позволит нам купировать распространение инфекции и не разносить ее по всему городу», – сказал губернатор.

Напомним, как писал ранее «Новый День», пробы на коронавирус у всех пациентов взяли еще в субботу. Однако до этого дня в больнице было возможно посещение больных. Как проводится и проводится ли вообще работа с контактами этого уровня, неизвестно.

Добавим также, что еще в прошлый четверг министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, комментируя ситуацию в ЦГКБ № 1 говорил, что «один из медработников, кто не выходил на работу, был под наблюдением, так как был контактный по подъезду, диагноз у него не подтвержден».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.20

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