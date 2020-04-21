Из-за вспышки в больнице на Среднем Урале за сутки официально подтвердилось 84 случая Covid-19

За сутки в Свердловской области лабораторно подтверждено 84 случая заражения коронавирусом – примерно столько же, сколько за последние две недели. Такой резкий скачок произошел из-за вспышки заболеваемости, которая произошла в больнице № 1 Екатеринбурга. Количество тяжелобольных тоже возросло.

По данным оперштаба региона, подтверждены данные первичных анализов в отношении 78 пациентов и сотрудников екатеринбургской городской больницы № 1. Еще 6 случаев заболевания зафиксировано у жителей Екатеринбурга, Заречного и Полевского.

«Врачи оценивают состояние 11 человек как тяжелое, 30 пациентов как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Рост числа больных в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести связан с тем, что многие пациенты из ГКБ № 1 имеют сопутствующие хронические заболевания, отдельные люди перенесли серьезные хирургические вмешательства», – прокомментировали в штабе.

Таким образом, за весь период в Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции. Выписано за сутки 5 пациентов. Всего вылечились и покинули медучреждения 60 человек.

Напомним, накануне стало известно, что в больнице №1 Екатеринбурга коронавирусом массово заразились врачи и пациенты. По данным медиков, первым заболел один из врачей (он мог заразиться от соседки по дому), затем – один из медработников и все остальные.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 21.04.20

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