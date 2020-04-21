В Екатеринбурге на самоизоляции стало больше насилия, разводов и ссор

Общественные организации и центры помощи семье и детям в Екатеринбурге фиксируют значительный рост числа обращений. В условиях самоизоляции, когда многие заперты дома 24 часа в сутки, стало больше агрессии, психологического давления и насилия в семьях. Увеличилось и количество тех, кто проходит сейчас через развод или расставание. «Новый День» поговорил с общественниками и узнал куда обращаться, если вы оказались в трудной жизненной ситуации.

Агрессия нарастает – люди сидят дома и больше пьют

Общественные организации и центры помощи семье и детям в Екатеринбурге фиксируют в последний месяц увеличение обращений на горячие линии, либо к психологам напрямую за поддержкой.

«Многие люди в принципе тревожны по жизни, а тревожность в замкнутом пространстве – как сейчас на самоизоляции – провоцирует конфликты. Все эксперты прогнозируют, что если изоляция будет долгой, то насилие будет нарастать. Кроме того, финансовые проблемы, экономическая неопределенность – все это не всегда стимулирует семьи к объединению. Бывает, что агрессия идет на самых слабых в семье, – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» президент межрегиональной общественной организации «Аистенок» Лариса Лазарева. – Мы у себя отмечаем, что стало больше звонков от женщин, которые просят помочь пережить развод или расставание. Самоизоляция как лакмусовая бумажка высветила проблемы, которые раньше не решались, потому что люди могли просто уйти на работу. Есть звонки от женщин, которых не только муж бросил, но и оставил с детьми, кредитами и без средств к существованию. Есть звонки об изменах. Мы стараемся особо сложные ситуации разбирать лично, приглашаем к нам в центр».

При этом звонков именно об откровенном насилии в «Аистенок» пока не поступало. В организации говорят, что пока, как и до самоизоляции, в неделю бывает по 3-4 обращения. Лариса Лазарева считает, что сейчас, когда у жертв нет даже повода уйти от своего мучителя, не все могут заявить о своей проблеме.

«Сложно в условиях карантина найти помощь со стороны. Полиция и в хорошее время реагирует плохо, потому что считают, что это личное дело семьи и не приезжают на вызовы, пока ситуация не выйдет из-под контроля. А сейчас даже и вызвать полицию жертве будет сложно: насильник обычно устанавливает тотальный контроль, когда нельзя даже пользоваться телефоном», – отметила директор «Аистенка».

В центре социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» тоже говорят о росте числа обращений (на время самоизоляции консультанты отвечают на вопросы «ВКонтакте»). Поскольку центр работает в основном с детьми и их родителями, здесь специфика обращений тоже немного иная: родители жалуются на огромное напряжения из-за дистанционного обучения. Супружеские пары говорят о том, что в семьях возрастает психологическое давление.

«Когда в семье и без того есть проблемы, когда взрослые не могут выстроить отношения, длительное пребывание в четырех стенах, конечно, приведет к конфликтам. Дети, глядя на такую модель поведения, тем более не могут выстраивать свое, – прокомментировала директор центра «Форпост» Юлия Дерягина. – По обращениям к нашим консультантам могу сказать, что взрослые говорят об угрозах, поступающих внутри пары, об агрессии. Что касается детско-родительских отношений, тут, понятно, больше всего обращений касается дистанционного образования. На неподготовленных родителей упала огромная нагрузка. Родителей не обучали преподаванию, и они не могут вынести нагрузку, их тревожит, что в случае их неправильных действий пострадает ребенок – у него будут плохие оценки, плохое будущее. Но родителям надо понимать, что они отвечают и за свое психическое здоровье, и за здоровье ребенка. Надо немного философски к этому относиться. Специально для помощи и супругам, и детям мы сейчас регулярно записываем вебинары, их можно посмотреть на сайте или в нашей группе в соцсетях».

Работник одного из государственных кризисных учреждений Екатеринбурга на правах анонимности рассказал корреспонденту «Нового Дня», что на органы соцзащиты и кризисные центры во время самоизоляции легла тройная нагрузка.

«Есть неблагополучные семьи, которые и в обычное время находятся под наблюдением, потому что там и без самоизоляций всегда все плохо. Сейчас же мы видим, что насилия стало больше. Чаще жалуются, что отцы бьют детей, матерей. Потому что многие сейчас сидят без работы, много пьют, – рассказала сотрудница. – Кроме того, стало больше звонков в органы соцзащиты ус просьбой помочь с продуктами, лекарствами. Денег у людей нет».

В другом государственном комплексном центре социального обслуживания «Малахит» сообщили, что не заметили роста числа обращений.

«В кризисное отделение, которое занимается размещением граждан, оказавшихся в сложной ситуации (пострадавшие от насилия, оставшиеся без жилья) никто новый за последний месяц не поступал, заявок тоже не было. А что касается сложных семей, их никто никогда не бросал. Соцработники регулярно выходят в такие семьи, и так было всегда. Работу соцслужб никто не останавливал на время кризиса. С пожилыми людьми мы тоже работаем наравне с волонтерами. Не вижу какого-то всплеска обращений», – отметила заместитель директора «Малахита» Ирина Смирная.

Куда обращаться, если вы оказались в сложной ситуации:

За помощью к специалистам центра «Форпост» на время удаленной работы лучше всего обращаться «ВКонтакте».

В «Аистенок» также можно написать в личных сообщениях «ВКонтакте», либо на сайте, либо позвонить по телефонам (3674735, 3710253, 89193697909).

Также существуют телефоны доверия для детей и подростков: 8 (800) 2000-122; 8 (343) 385-73-83.

Адреса приютов и кризисных центров по городам области собраны на странице кризисного центра «Екатерина».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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