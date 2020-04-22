Психологи проведут восьмисерийную онлайн-конференцию, посвященную насилию в семье

Завтра психологи, работающие на горячих линиях и телефонах доверия, проведут конференцию, которая будет посвящена помощи подросткам и детям, пострадавшим от насилия. Ранее эта конференция проводилась в офлайн-режиме, но новые реалии увели ее в онлайн. В открытом доступе будут проведены восемь вебинаров от специалистов из России и Германии, которые смогут посмотреть не только эксперты.

Всероссийская научно-практическая конференция телефонов доверия проходит в Екатеринбурге уже 17 лет, но в этом году впервые ее придется проводить в онлайн-формате. Тема в этом году звучит так: «Телефон доверия: психологическая помощь детям и подросткам, пострадавшим от насилия».

«Смотрите, какую проблему обнажила сегодня наша вынужденная самоизоляция. По данным психологов служб дистанционного консультирования, более 80% обращений связаны с тем, что человек стал жертвой домашнего насилия! 80%! Все психологические и социальные проблемы, конфликты, в которых мы находимся, в режиме изоляции становятся невыносимыми. И человек не имеет возможности прийти на консультацию к психологу лично. Он может только позвонить! – говорят организаторы конференции, представители центра помощи детям и подросткам «Форпост». – Особенно важна работа служб телефонов доверия для подростков и их родителей. Подростки по своим возрастным особенностям склонны преувеличивать и утаивать свои проблемы от близких, и порой родители просто не понимают, что травмируют ребенка, или не знают, как ему помочь, чувствуя проблему. Здесь на помощь им приходит бесплатный телефон доверия».

Как рассказали «Новому Дню» в центре «Форпост», для конференции было записано восемь вебинаров с участием психиатров, наркологов, педагогов, работников телефонов доверия. Специалисты расскажут о технологиях профилактики насилия, о том, как получить помощь по телефонам доверия, как обезопасить подростков при регулярном выходе в интернет и многое другое. Также будет показан фильм про опыт оказания помощи на телефонах доверия в Германии.

«Участие в конференции бесплатно. И это наша совершенно осознанная позиция несмотря на то, что спикеры, согласившиеся принять в ней участие, – это высокооплачиваемые признанные профессионалы в сообществе психологов, превентологов и психотерапевтов. Продвижение работы служб телефонов доверия нам кажется одним из важнейших задач в профилактике позитивного социального самочувствия, психологической атмосферы в обществе», – говорят организаторы.

Вебинары будут доступны для просмотра завтра, 23 апреля, на сайте центра «Форпост». Программу вебинаров можно посмотреть здесь.

Как ранее писал «Новый День», общественные организации и центры помощи семье и детям в Екатеринбурге фиксируют значительный рост числа обращений. В условиях самоизоляции, когда многие заперты дома 24 часа в сутки, стало больше агрессии, психологического давления и насилия в семьях. Увеличилось и количество тех, кто проходит сейчас через развод или расставание.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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