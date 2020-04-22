Прибывших из Турции туристов отправили на карантин в Асбестовский округ (ФОТО)

Свердловские туристы, прилетевшие вчера из Антальи, размещены в обсерваторе в Асбестовском городском округе.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном штабе, всего изолированы на две недели 37 пассажиров рейса из Турции. За прибывшими установлено медицинское наблюдение силами специалистов Асбестовской ЦГБ – в обсерваторе круглосуточно дежурят две медсестры, медсопровождение обеспечивается также врачом из ближайшей ОВП. Поскольку среди пассажиров есть двое детей, обследования будет проводить и педиатр. Как того требуют протоколы санитарных врачей, анализ на Covid-19 у людей возьмут на вторые сутки после прибытия.

Перед посадкой в самолет пассажиров проинформировали, что им предстоит изоляция в условиях обсерватора. Их багаж и документы изъяты для дезобработки. Люди обеспечены вещами первой необходимости.

Напомним, вчера вечером в Екатеринбург прибыл вывозной рейс «Уральских авиалиний». Из Турции вернулись 69 человек. Кроме свердловчан, там были жители Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края.

Екатеринбург, Асбест, Евгения Вирачева

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