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Понедельник, 27 апреля 2020, 10:57 мск

Новости Екатеринбург

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Прилетевших из Дубая уральцев разместили на базе отдыха под Екатеринбургом

Всех пассажиров с рейса Дубай – Екатеринбург разместили в обсерваторе, созданном на базе «Остров сокровищ» в поселке Березит Орджоникидзевского района. У прилетевших на вторые сутки возьмут анализ на Covid-19.

Напомним, рейс «Уральских авиалиний» приземлился в Кольцово сегодня ночью. Самолет летел из ОАЭ с посадкой в Уфе, где борт покинули часть пассажиров. В Екатеринбург прибыли 50 человек, среди которых три ребенка.

Как рассказали «Новому Дню» в региональном оперштабе, все пассажиры уже размещены в обсерваторе, который создали на базе отдыха «Остров сокровищ». База расположена в поселке Березит в 20 километрах от Екатеринбурга.

Для всех находящихся в обсерваторе есть определенная тактика наблюдения. В корпусах постоянно находится медицинский персонал, который будет проводить осмотры. Тесты на коронавирус обычно берут на вторые сутки после прилета.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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