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Понедельник, 27 апреля 2020, 09:07 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург из Дубая эвакуировали 50 россиян, всех отправили на карантин

Сегодня ночью вывозной рейс «Уральских авиалиний» доставил в Екатеринбург 50 россиян из Дубая. Всех пассажиров прямо от трапа самолета на автобусах отправили на 14-днейвный карантин в обсервацию. Куда именно, в региональном оперштабе пока не уточняют.

«Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. После всех необходимых процедур прямо от трапа самолета они отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение. Самолет летел из ОАЭ с посадкой в Уфе, где борт покинула часть пассажиров», – сообщили в региональном оперштабе по противодействию распространения коронавируса.

Других вывозных рейсов в Екатеринбург на 27 и 28 апреля пока не запланировано. По данным Telegram-канала Минкомсвязи РФ, 27 апреля будет совершен вылет из Камрани в Новосибирск и Иркутск. А из Еревана вывезут россиян в Москву и Санкт-Петербург. На 28 апреля запланирован вывозной рейс из Тель-Авива в Москву и Санкт-Петербруг. Но информация может измениться.

Напомним, ранее в Екатеринбург привезли 180 россиян из Таиланда, 69 – из Турции и 62 человека – из Гоа. Все они помещены на карантин в разных санаториях Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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