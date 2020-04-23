В Екатеринбург запланированы еще два вывозных рейса: из Бангкока и Гоа

В Екатеринбург в ближайшие дни должны прибыть еще два вывозных рейса с россиянами, которые до сих пор находятся за границей. 24 апреля состоится рейс из Бангкока. Ждут вылета и туристы на Гоа – рейс, который должен был прилететь 23 апреля, пока отложили, но не отменили.

Информацию о вывозных рейсах публикует Минкомсвязи РФ в своем канале в Telegram. По последним данным, сегодня состоятся рейсы из Бангкока во Владивосток (для граждан, которые проживают в Приморском крае), из Бишкека – в Новосибирск (для проживающих в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской области, Омской области) и рейс из Стамбула в Москву для жителей столицы и области.

Также на сегодня был запланирован вывозной рейс из Гоа через Иркутск в Екатеринбург (№ SVR3782). Но в последний момент в Минкомсвязи сообщили, что рейс пока отложен, новые дата и время будут опубликованы по мере поступления информации.

На этой неделе планируется еще один рейс в Екатеринбург. 24 апреля в 16:30 из индийского аэропорта вылетит борт, который совершит посадку сначала в Новосибирске (там сойдут пассажиры сибирских регионов), а затем в Кольцово. Пока неизвестно, сколько уральцев уже зарегистрировались на рейс. По прилете их всех ожидает 14-дневный карантин в одном из обсерваторов региона.

Добавим, что пассажиры, у которых есть билеты российских авиакомпаний, допускаются на вывозные рейсы бесплатно. В остальных случаях перелет осуществляется за деньги.

Напомним, 19 апреля в Екатеринбург прибыли 180 туристов из Таиланда. Они до 2 мая будут находиться в обсерваторе не базе отдыха «Курганово». Причем 7 человек пришлось помещать туда через суд. 21 апреля, в Кольцово приземлился борт с 69 туристами из Турции. 37 жителей Свердловской области будут 2 недели находиться в обсерваторе в Асбестовском городском округе. За всеми прибывшими установлен медицинский контроль. У них будут брать тесты на Covid-19.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 23.04.20

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