На майские праздники полицейские патрули усилят народными дружинами и казаками

В Екатеринбурге официально отменены все массовые мероприятия 1 Мая и парад Победы. Поздравительные акции будут проходить в виде флешмобов и в режиме онлайн.

В уральской столице будут приняты дополнительные меры охраны общественного порядка, сообщил сегодня на заседании антитеррористической комиссии мэрии замначальника городского УМВД Александр Дмитриев.

По словам полицейского, в праздничные дни будет уделяться особое внимание охране памятников и мемориальных комплексов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Чтобы исключить акты вандализма, наряду с полицией к охране привлекут общественные объединения правоохранительной направленности, народные дружины и казачьи общества. Отметим, что на территории Екатеринбурга насчитывается 134 объекта воинской славы», – цитирует Дмитриева пресс-служба мэрии.

Отметим, что две недели назад городская полиция придерживалась другой позиции. Начальник отдела охраны общественного порядка УМВД Александр Кашигин отмечал, что народным дружинникам рекомендовано на время карантина отказаться от патрулирования улиц. Это было связано с тем, что большинство дружинников являются людьми старше 50 лет и входят в группу риска заражения Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.20

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