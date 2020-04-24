В Свердловской области наказали почти 3 тысячи нарушителей самоизоляции

Полицейские оформили почти 3 тысячи материалов по разным нарушениям, которые связаны с режимом повышенной готовности из-за пандемии. Как сообщил сегодня на пресс-конференции врио начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных ГУ МВД по Свердловской области Алексей Меньшиков, большинство из них – около 2000 материалов – это нарушения «губернаторского» указа о режиме самоизоляции. Эти материалы будут отправлены в министерство общественной безопасности, там выпишут протокол, после чего состоится суд.

Для физлиц штраф, напомним, от 3 до 5 тысяч рублей. Отметим, оштрафованные уже есть: это мужчина, выпивавший на улице, мужчина, общавшийся с приятелями и парень, приехавший на свидание в другой район.

Еще около 800 протоколов полицейские оформили по статье 20.61 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По этой статье могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, а если из-за нарушителя кто-то пострадал, то штраф составит от 15 до 50 тысяч.

Меньшиков отметил еще две статьи, по которым выписывались протоколы. По 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» составлено около 50 протоколов. Несколько меньше – коло 30 протоколов – составлено по статье 19.4 «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа». По этой статье протоколы выписывали еще до того, как свой указ издал губернатор, горожане рассказывали, что полицейские выписывали протокол тем, кому предлагали уйти с улицы домой, но они отказались.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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