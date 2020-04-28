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Вторник, 28 апреля 2020, 14:36 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции. Как это было (ФОТО, ВИДЕО)

Месяц назад в России начались коронавирусные каникулы. С 28 марта закрылись все заведения, торговые центры и даже некоторые парки. Полицейские стали проявлять интерес к гуляющим. Затем, с 30 марта, начались нерабочие дни и начал действовать режим самоизоляции. То, что вводили на неделю, длится до сих пор и непонятно, когда закончится. В Свердловской области за это время принимали указы по послаблению и усилению режима, вводили и отменяли дату его окончания, планировали и раздумывали вводить электронные пропуска. Люди стойко пережили первую неделю домашнего режима, а затем все чаще стали выходить на прогулки. А заболевших коронавирусом становилось все больше, и все чаще инфекция распространялась внутри больниц. «Новый День» вспоминает, как уральцы прожили этот месяц.

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Екатеринбург. Другие новости 28.04.20

В Свердловской области подрядчикам грозят черным списком за сорванные поставки из-за коронавируса. / Что сделал месяц самоизоляции с обществом и какой выбор встал перед властями: мнения экспертов. / Музей истории соберет большой видеопроект про екатеринбуржцев в самоизоляции. Читать дальше

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Самоизоляция,