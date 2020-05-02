Плюс 81: на Среднем Урале подтверждено уже больше тысячи случаев заражения Covid-19

За последние сутки в Свердловской области был подтвержден 81 случай заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе, подтверждено наличие коронавируса у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Красноуфимска, Березовского, Белоярского района, Полевского, Первоуральска, Асбеста, Алапаевского, Артинского и Ирбитского районов, Ирбита, Заречного, Каменска-Уральского. В статистике также – один житель другого региона России. Таким образом, на сегодня в регионе зарегистрировано 1 016 случаев новой коронавирусной инфекции.

Врачи оценивают состояние 19 госпитализированных как тяжелое, 59 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано еще три пациента – общее число выздоровевших составляет 153.

Напомним, самый большой суточный прирост за все время пандемии был зафиксирован в Свердловской области вчера, 1 мая, – заражение было подтверждено сразу у 232 человек. Среди них – 87 жителей Екатеринбурга. Также в статистику (+114) вошли граждане, прибывшие в составе организованной группы в санаторий «Обуховский» в Камышловском районе и изолированные там, и заболевшие из числа персонала учреждения, сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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