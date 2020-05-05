В Свердловской области не будут смягчать карантин после майских праздников

В Свердловской области в первую неделю после окончания майских праздников сохранятся все действующие сейчас запреты и ограничения. Решение о смягчении режима изоляции будет приниматься после 19 мая. Об этом в инстаграме сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

«Первая неделя после длинных майских выходных покажет, насколько тщательно соблюдали свердловчане противоэпидемический режим, к каким результатам это привело. И уже после этого можно будет принимать решения о поэтапном, хотелось бы это подчеркнуть, поэтапном снятии ограничительных мер», – отмечается в инстаграме главы региона.

Добавим, президент Владимир Путин потребовал от глав субъектов до 5 мая разработать планы поэтапного снятия ограничений с 11 мая. Сегодня региональный оперштаб анонсировал брифинг по итогам последнего заседания, сначала выступление замгубернатора и главного санврача задержали на полтора часа, а потом и вовсе отменили, сославшись на высокую занятость участников брифинга.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 05.05.20

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