Переболевшая Covid-19 рассказала о травле в соцсетях: «Меня уже похоронили – на странице у меня открытки со свечками публиковали»

Из больниц в Свердловской области выписали 182 человека, кому ранее поставили диагноз «коронавирус нового типа». Среди них – не только жители Среднего Урала, но и других регионов России. «Новый День» поговорил с жительницей Челябинской области, которая сначала попала в ЦГКБ № 24 в Екатеринбурге, а после – в ГКБ № 40 с Covid-19. Татьяна Ж. пробыла несколько дней в коме и на ИВЛ, но выкарабкалась – хотя в родном Верхнем Уфалее ее успели «похоронить».

Татьяна узнала о диагнозе, когда находилась в 24-й больнице в Екатеринбурге. Туда ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Женщина рассказала «Новому Дню», что заболела в начале апреля. Еще в марте она успела съездить за рубеж и в Москву, но утверждает, что заразилась не там. «Я врача предупредила, что я летала в Москву и в Турцию. Но у меня был вылет 3 марта, когда еще летали все, кто куда хотел, инкубационный период 14 дней, а заболела я 5 апреля, а 9-го попала в больницу», – рассказывает Татьяна.

В ЦГКБ № 24 у нее взяли пробу на коронавирус – первый анализ был условно положительным. Компьютерная томография показала серьезное поражение легких, и Татьяну перевели в реанимационное отделение, где ее ввели в состояние медикаментозной комы, и перевели в ГКБ № 40. Татьяна пробыла в коме пять дней, три из них она не дышала самостоятельно, ее подключали к аппарату ИВЛ. Но спустя десять дней ее состояние все же стабилизировалась, и пациентку перевели в первое инфекционное отделение ГКБ № 40, откуда выписали еще спустя несколько дней – все тесты были отрицательными. «В 40-й был очень хороший уход, такие добрые и отзывчивые врачи, они все делали, их не забуду на всю жизнь. Я очень благодарна и команде реанимационного отделения, и инфекционного», – отмечает Татьяна.

По словам женщины, пока она была в коме, в родном городе ее успели похоронить и обвинить в том, что она привезла заразу в Верхний Уфалей. Татьяна винит в этом свою соседку по палате в 24-й больнице, которая, услышав о диагнозе, тайно сфотографировала ее, а потом опубликовала эти снимки. «Я не думала, что она будет меня фотографировать – когда меня в кому ввели и на каталке увозили. Эта девушка меня обвинила, что я все скрыла, что была в Москве и в Турции, хотя я врачу об этом говорила – а она якобы у меня следы от загара разглядела. В итоге это все дошло до Верхнего Уфалея, меня тут все знают – и меня изгоем сделали, якобы я тут всех позаражала», – рассказала собеседница «Нового Дня».

О том, что она стала невольной героиней публикацией в СМИ и соцсетях, она узнала только после того, как вышла из комы – об этом ей сказали спустя пару дней сотрудники ГКБ № 40. «Какой-то мальчик 1986 года рождения во «ВКонтакте» написал, что я умерла, – поставили у меня на стене открыточку со свечкой. А родные мои в этом время не могли узнать, что со мной, – с ума сходили. Паника у них была два дня, это ужас просто», – переживает Татьяна.

В итоге дочери Татьяны пришлось написать пост о том, что ее мама жива, а автору первого поста о якобы смерти женщины от коронавируса – пригрозить уголовной ответственностью за фейк-ньюс. По словам самой Татьяны, тот признался, что хотел поднять себе рейтинг, первым написав о ее кончине.

О том, где она могла заразиться, собеседница «Нового Дня» предпочитает не говорить. «Я предполагаю, но не могу этого сказать – люди обидятся. Но каждый может ходить и поймать это все. У нас в городе четверо числятся. Но вся моя семья не заражена, никто – ни дочь, ни муж, ни сын. А они там, в соцсетях, понапридумали, что они в реанимации лежат. Но кто контактировал со мной, все в порядке», – добавляет она.

Станет ли сама выздоровевшая от Covid-19 донором плазмы с антителами, пока не знает. «У меня низкий гемоглобин, мне нужно выздороветь, врач сказал – слабость будет еще пару месяцев, а у меня свой дом, хозяйство. Пусть все останется на месте», – говорит она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.20

В День радио традиционное шествие с кричалками пройдет в интернете. / «Уральские авиалинии» рассказали, из каких стран вывозили россиян в разгар пандемии Covid-19. / Из Таджикистана в Екатеринбург прибыли 53 жителя Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»