Стоматологи примут екатеринбуржцев в интернете

Стоматологическая поликлиника № 12 Екатеринбурга запустила пилотный проект онлайн-консультаций: советы пациентам даст врач-стоматолог-ортодонт или врач-стоматолог-ортопед. Консультирование пройдёт 7 мая с 14:00 до 14:40.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, любой желающий может зайти на сайт стоматологической поликлиники, оставить обращение, после чего ему пришлют ссылку на видеоконференцию с докторами. В онлайн-режиме пациента проконсультируют по вопросам, связанными с проблемами с протезами, возможностью их установки и другим. Оставить заявку на виртуальный приём можно на сайте стоматологической поликлиники № 12.

Предложение уже вызвало у некоторых горожан сомнения: «А больной зуб тоже можно будет удалить онлайн?» – задают они риторические вопросы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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