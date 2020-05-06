российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 мая 2020, 16:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Стоматологи примут екатеринбуржцев в интернете

Стоматологическая поликлиника № 12 Екатеринбурга запустила пилотный проект онлайн-консультаций: советы пациентам даст врач-стоматолог-ортодонт или врач-стоматолог-ортопед. Консультирование пройдёт 7 мая с 14:00 до 14:40.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, любой желающий может зайти на сайт стоматологической поликлиники, оставить обращение, после чего ему пришлют ссылку на видеоконференцию с докторами. В онлайн-режиме пациента проконсультируют по вопросам, связанными с проблемами с протезами, возможностью их установки и другим. Оставить заявку на виртуальный приём можно на сайте стоматологической поликлиники № 12.

Предложение уже вызвало у некоторых горожан сомнения: «А больной зуб тоже можно будет удалить онлайн?» – задают они риторические вопросы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.05.20

124 медика заразились коронавирусом в Свердловской области. / Администрация Екатеринбурга объявила об общественных обсуждениях и позвала всех в здание мэрии. / Глава Роспотребнадзора объяснил, как формируется статистика смертности от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

Администрация Екатеринбурга объявила об общественных обсуждениях и позвала всех в здание мэрии

Креков: вакцинацию детей возобновят в ближайшее время

Треть задолжавших по кредитам граждан заявили о потере работы

В День радио традиционное шествие с кричалками пройдет в интернете

Из Таджикистана в Екатеринбург прибыли 53 жителя Свердловской области

Вице-премьер Крыма демонстративно нарушил запреты Аксенова и призвал крымчан к нему присоединиться

В Свердловской области не будут смягчать карантин после майских праздников

В России число жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Самоизоляция,