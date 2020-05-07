Свердловчане заказывают еду на суммы от 200 рублей до 6-7 тысяч

В период самоизоляции жители Свердловской области заказывают себе еду на сумму от 200-300 рублей до 6-7 тысяч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции основатель группы компаний PRO Андрей Гончаров. Он пояснил, что общее число заказов стало больше, но размер чека, как и раньше, зависит от конкретной ситуации. Кто-то заказывает недорогие бизнес-ланчи, кто-то отмечает с семьей день рождения или другой праздник.

Люди старшего возраста и пенсионеры по-прежнему пользуются доставкой мало, основной сегмент потребителей – от 17 до 40-45 лет.

Кроме того, Андрей Гончаров отметил, что кейтеринг есть только в крупных городах области. В населенных пунктах с населением меньше 100-200 тысяч человек его просто нет.

В крупных городах услуга более востребована. Все рестораны стали каким-то образом продвигать услуги по доставке. Но работает только часть персонала, чтобы хоть как-то платить поставщикам и сотрудникам. Тем не менее, все рестораны пытаются по возможности продвигать услуги по приготовлению и доставке блюд, так как сейчас это для них – единственный способ выжить. При этом существенная часть денег от продажи обедов достается крупным компаниям, занимающимся приемом заказов через интернет и непосредственно доставкой.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.20

Синоптики объявили неделю смога на Среднем Урале и предупредили об аномальной жаре. / Мэр Екатеринбурга рекомендовал отменить первую смену в детских лагерях. / По Екатеринбургу ночью проехала автоколонна с исторической реконструкцией. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»