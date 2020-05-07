«Просьба покинуть пляж», – полиция провела зачистку на Верх-Исетском водохранилище (ФОТО, ВИДЕО)

Жаркая погода негативно сказалась на уровне самоизоляции в Екатеринбурге. Горожане гуляют на улицах и в парках, загорают на пляже.

«Новый День» побывал на берегу Верх-Исетского водохранилища и убедился, что там спокойно отдыхают десятки граждан. Но в середине дня на пляж прибыли сотрудники полиции и горожанам пришлось сворачиваться. «Граждане отдыхающие, просьба покинуть пляж. Кто не покинет – будет привлечен к административной ответственности», – несколько раз повторили правоохранители по громкоговорителю.

Зачистка на пляже

«Ежедневно сотрудники полиции проверяют места массового скопления граждан и с теми, кто нарушает режим самоизоляции проводят профилактические беседы и просят вернуться по месту жительства. Кроме того, встречается немало граждан, распивающих спиртные напитки в общественном месте и находящихся в состоянии опьянения. В отношении несознательных граждан сотрудники полиции применяют меры административного воздействия – привлекают к предусмотренной административной ответственности. Полиция Екатеринбурга просит граждан оставаться дома», – дополнили в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Отдыхающие быстро покинули пляж, находящийся ближе к яхт-клубу. Прохожие рассказали корреспонденту «Нового Дня», что многие отдыхают на «дикой» части набережной. Да и здесь, по словам очевидцев, ничего не мешает жителям вновь вернуться к отдыху спустя некоторое время после зачистки.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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