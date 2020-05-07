Эксперты: не надо переоценивать самостоятельность губернаторов в ситуации с Covid-19

Владимир Путин на вчерашнем совещании в очередной раз напомнил губернаторам об их ответственности за принятие решений в условиях борьбы с коронавирусом. Такое решение выгодно федеральному центру – есть с кого спрашивать за последствия непопулярных мер и куда перенаправить недовольство граждан. Политологи говорят, что эффективность действий глав регионов, безусловно, будет тщательно изучаться. Но реальную самостоятельность губернаторов не стоит переоценивать.

«Ситуация везде складывается по-разному. Но губернаторам задали вполне понятные критерии, на основе которых необходимо принимать решения. Конечно, эффективность этой работы будет одним из критериев оценки эффективности деятельности губернаторов в целом. Но я бы не переоценивал самостоятельность губернаторов», – говорит президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По мнению политолога Константина Калачева, предположения некоторых наблюдателей, что речь может идти о некоторой «децентрализации» власти – «полная ерунда». Губернатор полностью зависит от Кремля, а не от своих избирателей. Только центр может его снять. Губернаторам, по сути, разрешили делать то, что и так было можно. Но никто из них не знает, за что поощрят, за что накажут: то ли за то, что перекрутят гайки, то ли за то, что недокрутят . «Для федералов удобно переложить этот вопрос (с выходом из самоизоляции, – прим. ред.) на регионы», – считает Калачев. Если уж и скажутся ограничения на рейтингах – то уж лучше на губернаторских.

По мнению политконсультанта Андрея Перлы, до осени ждать из Москвы каких-то выводов по деятельности губернаторов в период пандемии не стоит, «наказание невиновных и награждение непричастных» произойдет позже, как минимум через несколько месяцев. «Пока даже нет общего понимания, что с нами случилось, что произошло, и какой результат следует признать хорошим. По-прежнему актуальны текущий рейтинг в регионе губернатора и президента, а также готовность населения голосовать за поправки в Конституцию, в этом смысле во внутренней политике ничего не изменилось. При этом народ стал злее», – считает Перла. Но в то же время он отмечает, что в такой ситуации губернатору важно быть очень уверенным в себе, знать, чего он хочет, куда он ведет регион, в том числе и в экономике. «Если же у него нет твердых убеждений, нет этого понимания, то ему сложно, как всем тем «молодым технократам», которых поставили, чтобы они выполняли указания вышестоящих властей», – резюмировал он.

Напомним, вчера президент Владимир Путин провел совещание, на котором обратился к губернаторам. Он заявил, что именно им необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. «Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну: нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение – и коллег из правительства, и глав регионов – крайне высока. Давайте никогда не будем об этом забывать», – предостерег Путин.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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