Из Тель-Авива в Екатеринбург вывезли 49 граждан России

Сегодня ночью из Тель-Авива через Ростов-на-Дону в Екатеринбург прибыли 49 граждан России, в том числе 23 свердловчанина, а также жители Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, Иркутской области и Алтайского края.

Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе, пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. 33 человека, в том числе один ребенок, после всех необходимых процедур прямо от трапа самолета отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор.

Жители Тюменской и Челябинской областей отправились спецтранспортом в свои территории при содействии региональных штабов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.05.20

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