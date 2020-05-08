Куйвашев решил продлить режим изоляции – потому что люди не носят маски

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что продлевает действие ограничительных мер в регионе до 18 мая. «Я принял решение продлить действие ограничительных мер еще на неделю – до 18 мая. Указ подпишу в понедельник. Мы продолжим отслеживать динамику по распространению коронавируса, и еще через неделю в зависимости от ситуации будет принято решение о продлении или о смягчении ограничительных мер», – сообщил он в инстаграме.

По мнению Куйвашева, «масочный режим, социальное дистанцирование в муниципалитетах, прежде всего в Екатеринбурге, соблюдается недостаточно». «Кроме того, на федеральном уровне есть критерии, которые позволяют или не позволяют регионам принимать решение об ослаблении ограничительных мер. Мы ориентируемся, в частности, на количество заболевших и проведенных тестирований, а также на то, сколько мест на сегодняшний день есть медучреждениях», – объяснил он.

По словам губернатора, в регионе подготовлено 2 897 коек в свердловских больницах – при этом сейчас 1 300 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в больницах, 237 человек вылечены и выписаны.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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