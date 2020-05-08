Павел Креков: «После 12 мая мы займемся летней занятостью подростков»

После окончания праздников свердловские власти всерьез задумаются о том, чем занять подростков во время летних каникул. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

Несмотря на то, что чиновник не сказал ничего конкретного об отмене первых смен в детских лагерях, он заявил, что июнь будет «боевым». По его словам, как бы ни развивалась ситуация с коронавирусом, нельзя допустить, чтобы дети были совсем ничем не заняты, так как это ведет к росту детской преступности, несчастным случаям и ДТП с участием несовершеннолетних. Также Креков анонсировал брифинг областного министра образования Юрия Биктуганова, который состоится в ближайшее время и где, как обещал замгубернатора, будут даны ответы на все вопросы, касающиеся школ, экзаменов и каникул.

Напомним, официального решения об отмене первой смены в лагерях Екатеринбурга еще не принято, несмотря на рекомендации мэра Александра Высокинского. В департаменте образования сообщили, что сейчас прорабатывают разные возможные варианты. Поедут дети в лагеря в июне или нет, станет известно только после 12 мая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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