В Екатеринбург из Индонезии вывезли 95 граждан России

Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Денпасара с посадкой в Новосибирске, приземлился в Екатеринбурге вечером в понедельник, 11 мая, с 95 пассажирами на борту.

В оперативном штабе «Новому Дню» сообщили, что после прохождения осмотра специалистами Роспотребнадзора 48 человек, в том числе 4 ребенка, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора.

Жители Пермского края, Тюменской и Челябинской областей организованно вывезены при содействии региональных штабов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.05.20

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