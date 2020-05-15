«Был без маски – курил», – полицейские устроили рейд по кальянщикам у ККТ «Космос» (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские проводят рейды по нарушителям самоизоляции, которые в людных местах курят кальяны. Патрулирование возле ККТ «Космос» правоохранители запечатлели на видео. На этих кадрах молодые люди приезжают на своих автомобилях и собираются в компании. В ролике один из екатеринбуржцев рассказал, что на него составили протокол за нарушение самоизоляции. Мол, его увидели на Дзержинского, 2, без маски. А вообще парень собирался ехать домой, но встретил возле «Космоса» друга.

Полиция проводит рейд

– Без маски был, потому что курил, – объясняет молодой человек.

– Кальян курили? – спрашивает голос за кадром.

– Да, кальян, – отвечает парень, на которого составили протокол.

– А чей кальян, если не секрет? – интересуется собеседник.

– Не секрет, это был мой кальян.

«В ходе проведенного рейда сотрудниками полиции составлено 9 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», 5 протоколов по ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена – тонировка» и 1 протокол по ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности», – прокомментировали в отделении связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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