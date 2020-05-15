Цуканов: принимать решение об ослаблении карантина придется губернатору и нести за это ответственность

Сегодня утром в сети появилось письмо за подписью главного санврача Свердловской области Дмитрия Козловских с рекомендацией губернатору Евгению Куйвашеву не ослаблять ограничительные меры. Притом что ранее последний разрешил свердловчанам гулять, заниматься спортом на улице, а также анонсировал открытие летних веранд ресторанов и кафе. Оперативный штаб состоялся сегодня, однако какое решение было принято в итоге – неизвестно.

Ситуацию прокомментировал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. «И Роспотребнадзор, и Куйвашев делают максимум, чтоб сократить риски заболеваемости. Безусловно, принимать решение необходимо губернатору – и за эти решения придется нести ответственность. Я убежден, что Куйвашев понимает правильность своих действий и несет за них ответственность», – сказал он. По словам полпреда, нужно тщательно взвешивать решения. «Мы очень переживаем за экономику. Она на одной чаше весов, риски пандемии – на другой. Только со временем мы увидим и оценим, какие меры были предприняты и к чему они привели», – отметил он.

Николай Цуканов подчеркнул, что все действия должны быть согласованы и должны отвечать требованиям, которые предъявляют из Москвы. «Жизни людей – главный вопрос, на который должны опираться органы власти. Конечно, все устали – и дети, и взрослые», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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