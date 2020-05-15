Полпреду пришлось поселиться на работе после контакта с потенциальным носителем коронавируса

Полпред президента на Урале Николай Цуканов рассказал, что ему пришлось неделю ночевать на работе после контакта с потенциальным носителем коронавируса. «Я неделю жил в полпредстве, когда поконтактировал с одним из представителей органов власти с подозрением на Covid-19. Не хотел рисковать своими родными», – сказал полпред.

По словам Цуканова, сейчас он сам ходит по магазинам за продуктами. «Не хочу подвергать опасности жену и ребенка», – объяснил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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