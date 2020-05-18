Известный медиаменеджер, основатель «4 канала» тяжело переболел коронавирусом

Основатель екатеринбургского «4 канала», известный медиаменеджер и продюсер Игорь Мишин переболел коронавирусом с 40-процентным поражением легких. Тесты на Covid-19 у него были отрицательными, а вот тест на антитела показал, что Мишин действительно пострадал от новой инфекции. Сейчас он уже здоров.

«Очень нудная, противная, местами невыносимая, эта ваша гребаная корона. Волноваться не надо (поздно), поздравлять с выздоровлением тоже – устал реагировать. Пощадите. Здоров уже, но замотан. Физически слаб», – написал на своей странице в фейсбуке Игорь Мишин.

По словам продюсера, тесты на коронавирус у него были отрицательными. Но компьютерная томография показала поражение обоих легких на 40%. Впоследствии тест на антитела подтвердил, что это был именно коронавирус.

«При первых признаках и симптомах заболевания сразу делайте КТ. Не торопитесь в режиме самолечения жрать антибиотики. Они вирусную пневмонию не лечат, они страхуют переход вирусной в бактериальную. Вирусная – только повышением иммунитета. Поэтому тонны витамина D для профилактики, и до, и вместо. Витамин С внутривенно при первых признаках. Остальное все крайне индивидуально. Никого не слушайте, никаких референсных для вас историй быть не может. И если вдруг серьезный вариант, надеяться можно только на «повезло с врачом», – советует Мишин.

Напомним, Игорь Мишин – крупный медиаменеджер. В 1991 году он основал екатеринбургский «4 канал», потом работал гендиректором ТНТ, директором компании «Амедиа». Мишин продюсировал многие успешные отечественные фильмы и сериалы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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