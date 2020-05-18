Уральский врач рассказал, как отличить психосоматику от реальной болезни

Пандемия коронавируса ожидаемо спровоцировала рост тревожности в обществе. В основном, люди переживают из-за социальных ограничений и экономического кризиса, отмечают эксперты. Но есть и те, кто панически боится подхватить неизвестную инфекцию. Главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель рассказал, как отличить психосоматическое расстройство от реального заболевания.

«Каждый из нас знает, что такое тревога или волнение. Эти эмоции всегда сопровождаются телесными реакциями. Но если эмоциональные переживания чрезмерны, то тело берет на себя часть работы, чтобы защитить психику человека. Искушенный специалист может различить эти симптомы. Как правило, соматическое заболевание более стабильно. Психосоматика – это преходящее состояние, зависит от разных условий, и в большей степени от того, насколько пристально человек обращает внимание на тот или иной симптом. В запущенном виде психосоматика проявляется на органном уровне, и болезнь уже нужно лечить традиционными методами. Например, гипертония – это тяжелое соматическое заболевание, но имеет природу психосоматики. Профилактика этой болезни должна начинаться с ранних лет, человек должен уметь правильно реагировать на стресс», – отметил врач, выступая на онлайн-пресс-конференции.

По его словам, понять масштаб распространения психосоматических расстройств сейчас довольно сложно, так как психосоматика не выделяется в отдельную категорию заболеваний. Но в последнее время в психиатрических клиниках растет число пациентов, которые обратились за психологической помощью после посещения врача-невролога. «Это означает, что специалисты стали более грамотными. Они видят, когда функциональное нарушение пациента связано с его психологическим состоянием, и направляют человека к нам. Порядка 5% из наших клиентов имеют психосоматику», – сообщил Михаил Перцель.

Руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» также добавил, что тело может реагировать на накопившийся стресс, что особенно актуально сейчас, когда люди психологически мобилизованы из-за ситуации с коронавирусом. Поэтому он советует внимательнее относиться к своему физическому и душевному здоровью. Для этого нужно не тянуть с обращением к специалистам, если мучают сильные переживания или есть изменения в поведении, не забывать о физической активности и стоит отказаться от вредных привычек и употребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

Уральцы не полетят в Сочи, пока не будет доступа к морю, – сезон может начаться только в июле. / В Екатеринбурге выпустили авангардные раскраски (ФОТО). / В Екатеринбурге семеро сотрудников скорой помощи заразились Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»