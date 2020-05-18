Больницы начнут плановый прием в городах, где нет коронавируса, – записываться надо заранее

В Свердловской области готовятся возобновить плановые приемы в больницах – правда, пока идет речь о тех муниципалитетах, где нет выявленных случаев коронавируса. Принимать будут строго по предварительной записи. Для людей с хроническими заболеваниями и тех, кому нужна прививка, введут отдельные дни приема – по аналогии с днями здорового ребенка. Стариков будут лечить при помощи телемедицины.

Как рассказали «Новому Дню» в региональном оперштабе по противодействию распространению коронавируса, пока только рассматриваются вопросы поэтапного возвращения к оказанию плановой медпомощи. Сегодня эти вопросы обсуждались губернатором Евгением Куйвашевым и министром здравоохранения региона Андреем Цветковым на заседании штаба. Даты возобновления приема не называются.

Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Цветков, возвращение к штатной работе специалистов станет возможным при соблюдении нескольких условий. Так, приемы будут вестись строго по предварительной записи. В медицинских организациях должны быть созданы все условия для строгого соблюдения дистанции между людьми, неукоснительно должны соблюдаться масочный и дезинфекционный режимы.

«Жители Свердловской области в возрасте 65 лет и старше даже после принятия решения о возобновлении плановых приемов будут преимущественно получать медицинскую помощь на дому. Также будет продолжена практика дистанционной работы с их лекарственным обеспечением по рецептам. В поликлиниках планируется установить специальные дни по аналогии с днями здорового ребенка, когда врача смогут планово посетить люди с хроническими заболеваниями или люди, которым нужно вакцинироваться. К пациентам с признаками инфекционного заболевания медики будут приходить домой или принимать их в отдельных помещениях с отдельным входом», – сообщили в региональном оперштабе.

Активно будут применять и развитые сегодня телекоммуникационные технологии. Старикам настроить смартфоны и компьютеры для связи с врачом помогут студенты старших курсов медуниверситета.

Также Андрей Цветков сообщил, что в настоящий момент Свердловская областная клиническая больница № 1 готовит временные методические рекомендации по плановой госпитализации пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. «Если апробация пройдет успешно, то вернуться к такой практике можно будет и в межмуниципальных центрах», – уточнили в штабе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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