Во время карантина екатеринбуржцы стали чаще жаловаться на нарушение потребительских прав

В Екатеринбурге на треть выросло количество жалоб о нарушении потребительских прав. С момента введения режима самоизоляции (с 1 апреля по сегодняшний день) МБУ «Центр правозащиты» принял уже 664 обращения, и число звонков продолжает расти.

«Сейчас поступает очень много обращений, связанных с туризмом и перевозками, поскольку многие были вынуждены отменить свои поездки из-за ситуации по коронавирусу. Также поступает много вопросов по поводу интернет-торговли, из серии «я заказал и оплатил товар, а он не пришел, или пришел не вовремя, или пришел не тот». Есть жалобы на обмен одежды, бытовой техники, оплата ЖКХ – пока все стандартно», – рассказала «Новому Дню» руководитель учреждения Янина Голубева.

«Центр правозащиты» пока работает с гражданами в удаленном режиме. Юристы принимают обращения по электронной почте, в Instagram и на телефоны горячей линии. Жалоб на мошенников, которые используют тему коронавируса для обмана, к ним не поступало.

«Возможно, это связано с тем, что самая уязвимая для мошенников группа – люди пожилого возраста. А они не всегда знают, как пользоваться современными средствами связи. Думаю, как только мы откроем очный прием, поток людей сильно увеличится. Но мы готовы к такой нагрузке. Вероятно, сначала придется регулировать потоки посетителей, прием будет вестись по записи, чтобы не создавать очередей в помещении. В первую очередь специалисты будут принимать пожилых людей, затем граждан, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, и только потом – все типовые жалобы», – отметила собеседница агентства.

В консультационный центр свердловского Роспотребнадзора жалоб о «коронавирусных» мошенниках также не поступало. В пресс-службе ведомства уточнили, что было одно подобное обращение на горячую линию, но не дали подробностей.

Добавим, что ранее федеральный Роспотребнадзор выпускал памятку о видах обмана, связанных с Covid-19. К примеру, мошенники могут продавать «антивирусные» маски или очистители воздуха за бешеные деньги, лекарства, которые якобы помогают от коронавируса, предлагать купить информационные брошюры, которые на самом деле распространяются бесплатно. Аферисты могут запрашивать конфиденциальные личные данные под предлогом помощи для оформления пособий и компенсаций ущерба от вируса. Также мошенники предлагают провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита – квартирная кража.

Еще один распространенный вид обмана граждан – фейковые СМС-сообщения о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Часто в таких случаях мошенники предлагают оплатить его сразу – по номеру телефона или карты, и угрожают возбуждением уголовного дела.

Кроме того, мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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