Иммунолог: наличие или отсутствие антител к Covid-19 не дает однозначных ответов на все вопросы

Наличие в крови человека антител к Covid-19 не может служить 100-процентной гарантией того, что он не заразится повторно, а их отсутствие не может однозначно говорить о том, что организм с этим вирусом еще не встречался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила на пресс-конференции главный внештатный детский иммунолог областного миндрава, главный научный сотрудник института иммунологии и физиологии УрО РАН, профессор, д.м.н. Ирина Тузанкина. Она пояснила, что антитела – это молекулы, которые вырабатываются в организме в ответ на встречу с инфекционным агентом, например, с коронавирусом. Но надо понимать, что они вырабатываются не у всех, а только у иммунокомпетентных, то есть иммунологически зрелых организмов, способных развивать иммунный ответ. На их выработку влияет любое изменение регуляторных механизмов организма, поэтому возникают проблемы у людей, например, больных сахарным диабетом. Они не могут дать адекватный иммунный ответ. Также возможна ситуация, когда при встрече с вирусом успешно срабатывают иммунные системы организма, и тест тоже показывает отсутствие антител.

Наличие антител, по большому счету, тоже скорее информационный фактор, отмечает доктор Тузанкина. «Если в крови есть антитела, значит, организм человека уже встречался с этим вирусом и, что еще более важно, его запомнил. При этом встреча могла не вылиться в болезнь. А повторное заболевание зависит не только от концентрации антител, есть много разных моментов. Поэтому это лишь один из факторов, который мы сможем принять как информационный», – пояснила она.

Если говорить об оптимальных сроках для сдачи анализов на антитела к Covid-19, то, по словам эксперта, лучше всего делать это спустя две недели после возможного заболевания. Тогда анализ уже сможет показать наличие антител. Но в идеале увеличить срок можно и до 4-5 недель или сделать тест дважды.

Также иммунолог рассказала, что сложно говорить о сроках выработки коллективного иммунитета, потому что этот вирус – новый. Но он должен перебрать всю человеческую популяцию, он как будто «проверяет всю популяцию на прочность», отметила Тузанкина. И в этом нет ничего уникального – так происходит со всеми вирусами. Они приходят и остаются навсегда, но первые случаи, как правило, более тяжелые, а потом – все легче и легче. Меры, принятые санитарными властями и медиками, эксперт назвала правильными. По ее словам, на первом этапе надо было сделать так, чтобы выжил каждый заболевший, чтобы врачи успели оказать помощь каждому.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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