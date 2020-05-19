Анализ на антитела к Covid-19 сдали уже несколько сотен свердловчан

В Свердловской области начали делать анализы на антитела к коронавирусу нового типа в частных лабораториях. Только в компании «Хеликс» с 16 мая такие тесты сдали 300 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина. Она уточнила, что прийти в лабораторию может только человек без выраженных симптомов ОРВИ и с температурой не выше 37,0. Тест на наличие антител к коронавирусу можно сдать в любой лаборатории, их в Свердловской области более 20.

Генеральный директор «Инвитро-Урал» Даниил Потлов рассказал, что в екатеринбургских офисах кровь на антитела принимают с 18 мая, с 20 мая начнут принимать в других городах присутствия компании в Свердловской области. Он уточнил, что речь идет об антителах класса G, которые являются маркером того, что человек недавно перенес эту инфекцию. Антитела класса M – это маркер острой фазы, они могут быть обнаружены только у больного человека, а с ними частные лаборатории работать не имеют права.

«Что касается уверенности в иммунитете – то здесь, к сожалению, никто точно сказать не может, потому что инфекция новая, – добавил он. – Вот если у вас нашли антитела к краснухе, это другое дело. Но все же наличие обнаруженных антител позволяет чувствовать себя увереннее».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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