Предприниматели поставили гроб на улице и устроили похороны бизнеса: «Если нам скажут опять терпеть, это будет перебор» (ФОТО)

В городе Заречном полторы сотни предпринимателей устроили акцию – возле торгового центра «Галактика», который полностью закрыт из-за введенных в регионе и городе ограничений, они поставили гроб и провели символические похороны. Каждый из предпринимателей по очереди подходил с цветами и табличками к гробу и складывал их внутрь.

Как рассказала «Новому Дню» главный редактор газеты «Зареченская ярмарка» Татьяна Ладейщикова, перед акцией – неделей ранее – члены координационного совета при главе городского округа отправили ему письмо. Предприниматели просили срочной встречи с Андреем Захарцевым – для обсуждения плана выхода из режима самоизоляции. По их мнению, нынешние меры чересчур жесткие. «Такие встречи проходят во многих городах в режиме видеоконференций. Наши тоже попросили мэра о встрече. В ответ – никакой реакции, а у предпринимателей каждый день на счету, они должны понимать, как действовать. Ответ пришел неделю спустя: «Наверно, мы когда-нибудь, может быть, встретимся, предлагайте тему встречи». А в письмо и так подробно рассказано, о чем хотели говорить предприниматели. Поэтому предприниматели решили провести такую акцию – второй месяц они не могут ни работать, ни платить сотрудникам, ни кормить свои семьи. Это шаг отчаяния», – сказала собеседница агентства.

По словам предпринимателя Сергея Буланова, письма были направлены и мэру, и губернатору. Но ответа по существу владельцы небольших магазинов в Заречном не услышали. «Наш торговый центр – не такой, как в Екатеринбурге или Москве. Тут больше 50 собственников, сюда зашли люди, которые вложили всю душу. А сейчас людей довели до такого, что у них нет денег, многие на грани банкротства, надо это все разрешать. Мы честно поступили – мы сохранили всех работников», – рассказал «Новому Дню» предприниматель.

Местные бизнесмены просят у властей взвешенного подхода. «У нас не так много посетителей, если сравнить с теми же строительными магазинами, где сплошняком. Или толпы в винных магазинах! Нам непонятно, почему им можно, а нам нельзя. Мы не против соблюдать все санитарные нормы. Президент сказал: надо смотреть, как ситуация по региону. Мэры тоже должны смотреть, как у них в городе. Надо помогать предпринимателям, дать возможность работать. Если нам скажут опять «Терпите», это уже будет перебор», – сказал Буланов.

Еще один предприниматель из Заречного Владимир Вахненко объяснил, что местные власти оглядываются на решения регионального правительства. «Складывается впечатление, что им не до малого бизнеса. Я их спросил: «Вы сами-то план проработали какой-то, чтобы выносить на уровень губернатора»? А они говорят: «Губернатор не разрешил торговым центрам работать». Все смотрят на решения губернатора, а на решения президента – нет, он же далеко», – сказал собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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