Свердловские города будут выходить из локдауна по матрице

Свердловское правительство разработало матрицу, с помощью которой свердловские муниципалитеты будут поэтапно выходить из особого режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ее представил сегодня на заседании «Топ-клуба» первый замгубернатора Алексей Орлов, сопроводив словами: «Нам надо научиться с этой инфекцией жить и не останавливать экономику».

Матрица позволит присвоить каждому муниципалитету категории от нулевой (низкая готовность, высокая распространенность вируса) до третьей (высокая готовность, низкая распространенность вируса). В зависимости от ситуации в каждой территории матрица будет обновляться еженедельно. Орлов подчеркнул, что свердловские муниципалитеты отличаются друг от друга так же, как и регионы в составе РФ, и выходить из особого режима они тоже будут не одновременно.

Первая категория позволит открыть предприятия сферы услуг и торговли непродовольственными товарами площадью до 300 кв. м. Вторая – торговые предприятия площадью до 800 кв. м. Третья – предприятия торговли и сферы услуг без ограничения площади, заведения общепита и гостиницы. На всех этапах предприятия обязаны полностью соблюдать все требования федерального Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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