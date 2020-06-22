Более 500 сотрудников избиркомов отказались работать на голосовании по поправкам в Конституцию

В России растет количество работников избирательных комиссий, которые отказываются участвовать в организации голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Под открытым письмом «Мы не расходный материал» на момент публикации оставили подписи 504 члена УИК и ТИК. Большая часть бастующих – из Москвы и Санкт-Петербурга, но число несогласных увеличивается и в регионах.

Так, в Свердловской области уже семь членов УИК подписались под призывом к забастовке. Ранее свою позицию высказали екатеринбуржцы Елена Шукаева (УИК № 1469), Анна Шадрина (УИК № 2651), Владимир Слободинский (УИК № 1542), Всеволод Квашнин (УИК № 1441), Наталья Рязанова (УИК № 1246). За последние дни к подписантам присоединились Григорий Паршиков из УИК №1503 в Екатеринбурге, где решение о неучастии в голосовании было зафиксировано в протоколе, и Светлана Хомутина из УИК №1919, город Камышлов.

Напомним, бастующие члены избиркомов отказываются от работы на голосовании по поправкам из-за опасности коронавируса. «Голосование 1 июля – опасность и для нашей жизни и здоровья, и для жизни и здоровья избирателей. Мы, члены комиссий, будем постоянно находиться на участке на протяжении 7 дней и помогать голосовать тысячам людей. Мы будем контактировать с ними как в помещении для голосования, так и при поквартирном обходе. И стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии – как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы мы будем идти домой и приносить с собой болезнь. Для некоторых из наших близких людей это будет смертельным», – говорится в письме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.20

«Уральские авиалинии» увеличат количество рейсов из Екатеринбурга в Калининград до четырех в неделю. / На мобильные пункты для голосования граждан будут звать через громкоговоритель. / В Екатеринбурге включат сирену – так начнется минута молчания. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»